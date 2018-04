1,5 million pour les déjeuners d'enfants

Cette contribution permettra au Club des petits déjeuners d'implanter de nouveaux programmes de déjeuners dans trois écoles du pays situées dans des régions présentant de grands besoins. De plus, les fonds serviront à soutenir des programmes déjà existants dans tout le Canada et ainsi, contribueront à la mission du Club des petits déjeuners. belairdirect aidera également le Club dans le cadre d'un projet de recherche appliquée sur l'insécurité alimentaire causée par la pauvreté chez les enfants afin de sensibiliser et d'éduquer la population sur un problème qui touche beaucoup trop de jeunes au Canada.

« L'engagement de belairdirect à réduire le nombre d'enfants qui vont à l'école le ventre vide et sa résolution à favoriser le succès des élèves montre une nouvelle fois qu'une entreprise nationale de renom peut contribuer à changer le cours des choses. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ce nouveau partenaire, qui partage les mêmes valeurs que nous, afin que plus d'enfants aient accès à un déjeuner santé avant d'aller en classe. Nous remercions belairdirect de s'investir dans les vies des enfants et des jeunes partout au pays », a déclaré Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners.

« Le bien-être des enfants est essentiel au développement de notre société. Il est accablant de savoir que près de 1,2 million d'enfants ne reçoivent pas une alimentation adéquate et doivent souvent se passer de nourriture », a confié Anne Fortin, première vice-présidente, Distribution directe chez belairdirect. « Ça va au-delà des petits déjeuners. En partenariat avec le Club des petits déjeuners, nous cherchons à faire une réelle différence dans la vie des enfants en leur donnant l'énergie nécessaire pour réussir sur le plan scolaire et renforcer leur estime personnelle. »

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 23 ans à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Le Club s'associe aux communautés et aux organismes régionaux pour établir une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 200 000 enfants canadiens dans 1600 établissements scolaires au pays.

Fondée au Québec en 1955, belairdirect offre des produits d'assurance auto et habitation directement aux consommateurs. Elle emploie présentement plus de 1 600 personnes.