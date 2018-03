400 000$ pour Sainte-Justine

Les sommes amassées par cette campagne, dont le succès est assuré par la fidèle participation des précieux partenaires de la campagne, Rythme FM, Jean Coutu et Clarins, seront remises au Centre intégré du réseau en neurodéveloppement de l'enfant (CIRENE), afin que toujours plus d'enfants, comme Loucie-Anne et Louis, aient accès de façon précoce aux ressources et aux soins les mieux adaptés à leurs troubles du neurodéveloppement.

Loucie-Ann, aujourd'hui âgée de 5 ans, est née avec une malformation cardiaque et a été hospitalisée dès sa naissance. Une hospitalisation répétée et prolongée qui a laissé des séquelles dans son développement global. Elle souffre d'hypotonie (manque de tonus musculaire) qui la fait trébucher et limite ses activités encore aujourd'hui. Parce qu'elle a été gavée pendant de longs mois, bébé, elle ne savait pas comment avaler. Elle vit encore aujourd'hui avec de légers troubles alimentaires. Elle accuse aussi un retard de langage... Heureusement, Loucie-Anne a été prise en charge rapidement et efficacement par l'équipe de CIRENE, au plus grand soulagement de ses parents. Elle a ainsi pu faire des progrès incroyables, notamment grâce à des séances de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie.

De son côté, le jeune Louis, a commencé à démontrer des retards dans son développement avant l'âge d'un an. C'est vers deux ans et demi, après avoir subi une intervention visant à lui retirer une tumeur au cerveau, que ses parents rencontrent l'équipe de CIRENE, laquelle diagnostique finalement chez lui un trouble du spectre de l'autisme qui affecte ses capacités de communication. Il est capable d'émettre des sons, mais pas de communiquer normalement. Le jeune Louis a célébré, avec ses amis de la garderie, son 4e anniversaire le jour même du lancement du 12e Mois des Câlins de Sainte-Justine, le 30 janvier dernier. Son père Charles ne cache pas sa fierté en parlant des immenses progrès que son fils a réalisés depuis qu'il a été pris en charge par le Dr Lionel Carment, directeur de CIRENE. Après avoir fréquenté une garderie spécialisée, il va maintenant dans une garderie régulière, avec l'appui d'une éducatrice qui l'aide à se calmer et à comprendre les consignes.

La contribution de Québecor et de sa filiale TVA Publications a permis une fois de plus de bonifier le rayonnement de la campagne, en plus de récolter 5000 $ grâce au don de 1$ remis à la cause pour chaque duo ensaché des magazines 7 Jours et La Semaine vendu dans les succursales Jean Coutu.

Étaient notamment présents Danielle La Roche, Groupe Clarins Canada, les artistes Jean-Philippe Dion et Mitsou, Claudia Bergeron, Fondation CHU Sainte-Justine, ainsi qu'Hélène Bisson, Groupe Jean Coutu.

Le concours Dessine-moi un câlin, auquel les jeunes Québécois de 5 à 12 ans étaient invités à participer, a pris fin le 16 février dernier. Quelque 1200 dessins originaux réalisés sur le thème du câlin ont été reçus et seront soumis au comité de sélection. L'artiste en herbe, dont l'oeuvre sera choisie pour apparaître sur l'emballage de l'Embellisseur Lèvres « Rose Câlins » lors l'édition 2019 du Mois des Câlins de Sainte-Justine, méritera en plus, un certificat-cadeau de 1000$ à dépenser dans une boutique de livres et jouets.

La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d'excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde.