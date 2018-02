590 000$ pour la vulgarisation

Plus de 295 000$ ont été amassés et serviront entre autres au renouvellement des expositions permanentes et à offrir l'accès gratuit aux familles défavorisées.

La Société immobilière du Canada a profité de l'occasion pour annoncer qu'elle doublerait cette somme, la faisant ainsi passer à 590 000$, de même que tous les fonds amassés en 2018 et ce, jusqu'à concurrence de 1,5 million de dollars.

« Cette contribution appuiera les efforts de la Fondation et du Centre des sciences afin d'offrir des programmes de calibre international à tous nos visiteurs » a déclaré Jocelyne Houle, première fiduciaire de la Fondation et membre du conseil d'administration.

Étaient également présents Isabel Dansereau, directrice principale du Centre des sciences, l'animatrice de la soirée Édith Cochrane et John McBain, président-directeur général de la Société immobilière du Canada.

Depuis sa création en 2001, la Fondation du Centre des sciences a récolté plus de 11 millions de dollars dans le but de contribuer à développer les prochaines générations de chercheurs et de scientifiques québécois.

Avec plus 750 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui mise sur une approche interactive accessible à tous et la mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici.