15 millions pour le CHUM

Cette contribution exceptionnelle représente le plus grand engagement philanthropique pris à l'égard de la Fondation depuis sa création en 1998.« Comme entreprise, nous avons cette responsabilité d'être solidaire de notre communauté. C'était un engagement de mon père, Pierre Péladeau, et Québecor ne l'a jamais oublié. Nous sommes donc fiers aujourd'hui de faire un don de 15 M$ à la Fondation du CHUM afin que cet important établissement hospitalier puisse poursuivre sa mission d'excellence et continuer à prodiguer les meilleurs soins. C'est pour nous un legs important pour les prochaines générations et une façon de poursuivre l'oeuvre philanthropique de mon père », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

En guise de reconnaissance de ce don, l'amphithéâtre du CHUM, élément architectural majeur de la troisième et dernière phase du nouvel hôpital, portera le nom de Pierre Péladeau, en l'honneur de cet homme d'affaires visionnaire.

Me Daniel Johnson, président du Cabinet de la campagne, a remercié le donateur et souligné l'apport de cet allié de taille dans le cadre de ce projet de santé et de société : « Le soutien de pionniers de la société québécoise tels que Québecor permet d'assurer l'excellence et le rayonnement du CHUM. Aujourd'hui, nous célébrons la grande collaboration entre deux pôles, dans leurs domaines respectifs, qui s'unissent pour offrir le meilleur de la santé à la population. Sincèrement, merci de votre don, il s'inscrit dans l'histoire de notre Fondation à titre du plus grand engagement à ce jour. »

L'appui de collaborateurs engagés tels que Québecor permet de concrétiser la mission du CHUM : assurer l'excellence dans les soins, la recherche et l'enseignement pour mieux guérir les maladies et améliorer la santé des Québécois. La campagne majeure de financement de la Fondation, l'une des plus importantes dans le milieu de la santé au Canada, vise à accroître le développement et la performance de son centre hospitalier en permettant l'acquisition d'équipements de pointe et en soutenant les activités de recherche, d'enseignement, de promotion de la santé et de l'expérience patient. Grâce à la générosité des donateurs, 75 % des objectifs de la campagne de 300 millions$ ont été atteints.

Le président-directeur général du CHUM et du CHU Sainte-Justine, Dr Fabrice Brunet, a déclaré : « Il s'agit d'une contribution impressionnante de la part de Québecor au nom de la santé de la population québécoise qui survient à un point tournant pour le CHUM. Alors que les équipes prodiguent désormais des soins de qualité au sein des nouvelles installations ultramodernes, la dernière phase des travaux de construction s'amorce, dont la pièce maîtresse sera l'amphithéâtre : un lieu à la fois convivial et hautement technologique qui favorisera la création et le développement de solutions innovantes, la promotion de la santé et le partage des savoirs avec l'ensemble du réseau de la santé et le monde. »

L'inauguration de l'Amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM est prévue pour 2021.

Étaient également présents Me Marc Tremblay, président du conseil d'administration de la Fondation du CHUM, Julie Chaurette, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, Manon Blanchette, vice-présidente au développement du Cinéma Impérial, et Jean Péladeau, Québecor média.

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor, dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,53% dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada. Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.