210 000$ pour les enfants malades

Le défi de ski a permis d'amasser un montant record cette année, soit de 210,000$ au profit des manoirs de Montréal et de Québec.

Cette compétition amicale, qui en est maintenant à sa 33e année, a permis d'amasser cinq millions de dollars à ce jour, venant en aide à 4000 familles québécoises provenant de régions éloignées ayant un enfant malade nécessitant des soins dans un centre hospitalier montréalais.

Ces familles ont pu bénéficier de ces fonds par l'entremise de nuitées à 10$, de déjeuners offerts gratuitement, de services de blanchisserie, de denrées non périssables offertes, d'activités spéciales organisées pour les enfants, de festivités entourant les fêtes comme Noël, Pâques, l'Halloween et bien plus encore.

Étaient notamment présents Ken Pryde, directeur en chef du Service aux franchisés - Région de l'Est, Gervais Bernard, administrateur au conseil d'administration du Manoir Ronald McDonald de Montréal et Franchisé McDonald's, Martïne Auger, franchisée McDonald's, Joe Nardi, directeur en chef du Service aux franchisés - Région de l'Est, Jacqueline Mallet, directrice générale du Manoir Ronald McDonald de Montréal, Isabelle Auger, franchisée McDonald's, Laurent Lemay, président du conseil d'administration du Manoir Ronald McDonald de Montréal et franchisé McDonald's, et Cathy Loblaw, directrice exécutive, OEuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada.