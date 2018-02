150 000$ pour le mont Royal

Inspirée des montées au 19e siècle du Montreal Snowshoe Club, cette aventure sportive et gastronomique proposait une ascension du mont Royal en raquettes à lueur de la ville, à la course ou à la marche, suivie d'une célébration gourmande au Chalet du Mont-Royal grâce à Java U. La soirée fût animée par diverses performances, dont un duo électro traditionnel, composé de DJ Doro et du guitariste Jean-Sébastien Neault, et un spectacle de percussions lumineuses par Baratanga. Des prix de tirage ont été offerts par Tubbs Snowshoes et Atlas Snowshoes, partenaires depuis les tout débuts de l'événement, et des paniers cadeaux par Kiehl's.

La coprésidence d'honneur a été assurée par Robert Tellier, vice-président régional, solutions retraite et assurances collectives Québec chez Manuvie, et Michel Leblanc, président et chef de la direction à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Tous deux ont remis les médailles et le trophée aux gagnants de la course en raquettes.

Chez les femmes, l'or a été remporté par Sarah Christiani, 15m25s; l'argent par Lindsay Slater, 16m5s; et le bronze par Melanie Meslin, 17m55s. Chez les hommes, l'or a été remporté par Clement Coste, 12m2s; l'argent par Guillaume Laganiere, 12m11s; et le bronze par Chris Blanchard, 12m39s.

Quatorze organisations ont choisi d'être partenaires du Défi Équipes pour remporter le Trophée des Tuques bleues : 3Macs MacDougall, MacDougall & MacTier, une division de Raymond James, Ben-Jac Capital inc., DNA Capital, Fednav Limitée, Fondation TD des amis de l'environnement, Manuvie, Pembroke Gestion Limitée, Presima, Raymond Chabot Grant Thornton, Revision Military, Les Aliments Roma, Samcon Inc., Ville de Montréal et Woods s.e.n.c.r.l. Le Trophée des Tuques bleues a été remis à l'équipe de Presima pour une troisième année consécutive, avec un temps cumulé de 42m12s par ses trois meilleurs coureurs, soit une moyenne de 14m4s par coureur.

Étaient notamment présents Benoir Chartier, maître de cérémonie, Jeff Drummond, co-président du comité de financement des Tuques Bleues, directeur général, DNA Capital, Robert Tellier, co-président d'honneur de l'événement, vice-président régional, solutions retraite et assurances collectives Québec chez Manuvie, Peter A. Howlett C.M., président des Amis de la montagne, Michel Leblanc, co-président d'honneur de l'événement, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et Sylvie Guilbault, directrice générale des Amis de la montagne.

Les amis de la montagne tiennent à souligner l'engagement et la fidèle contribution des grands partenaires de l'événement : partenaire principal Manuvie; partenaires privilégiés Tubbs Snowshoes et Atlas Snowshoes; partenaire bronze Fondation TD des amis de l'environnement; partenaire média Bell Média et ses stations de radio affiliées Rouge 107,3 FM, CJAD 800 AM et CHOM 97,7 FM; partenaire public Ville de Montréal; partenaires de produits et services 2e Régiment de l'Artillerie du Canada, Brasserie Bierbrier, Coureur des bois, Gattuso (Biobio et Groksi), Traiteur Java U, Les Fermes Kavalier, Kiehl's, Les Événements Momento, Montréal en lumière, Musion Canada, Séisme Média, et Zonin Prosecco Cuvée 1821.

Les amis de la montagne sont un organisme de bienfaisance enregistré qui a pour mission de protéger et mettre en valeur le Mont-Royal en privilégiant l'engagement de la communauté et l'éducation à l'environnement.