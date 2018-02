250 000$ pour Centraide

Le montant, annoncé le 6 février dernier, sera partagé majoritairement entre Centraide du Grand Montréal et Centraide Richelieu-Yamaska, qui appuieront ainsi des centaines d'organismes afin de subvenir aux besoins des communautés de la région et de leurs résidants.

En 2017, un employé sur deux d'ArcelorMittal Produits longs Canada a versé un don à Centraide. Les dons viendront notamment en aide à plusieurs organismes bien connus soutenus par Centraide dans les communautés d'accueil d'ArcelorMittal, comme par exemple : à Contrecoeur, la Colonie Ste-Jeanne d'Arc et la Colonie des Grèves; à Sorel-Tracy, le Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu, La Porte du Passant, la Maison La Margelle et la Maison Le Passeur; à Longueuil, Macadam Sud; à Montréal, Suicide Action Montréal et la Maison d'entraide St-Paul et Émard.

« Encore cette année, la collaboration entre ArcelorMittal et le Syndicat des Métallos-FTQ aura porté ses fruits et généré un don substantiel qui améliorera les conditions de vie dans nos communautés locales. Je remercie les donateurs qui ont à nouveau fait une différence pour nous permettre, comme le dit notre slogan d'entreprise, de transformer l'avenir », a déclaré Gilles Quenneville, vice-président et directeur général, Ressources humaines et Affaires juridiques et co-président de la campagne Centraide 2017 d'ArcelorMittal Produits longs Canada.

Guy Gaudette, permanent, région de Brossard, Syndicat des Métallos-FTQ et co-président de la campagne, a ajouté : « Quelles que soient les conditions économiques, nous avons le devoir de ne jamais oublier les personnes plus vulnérables qui ont besoin de notre aide. Nos membres ont mis l'épaule à la roue pour faire de cette campagne Centraide 2017 un autre succès, et nous sommes fiers d'être associés à ce mouvement de solidarité. »

ArcelorMittal Produits longs Canada et les membres du Syndicat des Métallos sont partenaires de Centraide depuis une dizaine d'années. La campagne annuelle Centraide n'est que l'un des volets de l'engagement d'ArcelorMittal Produits longs Canada envers ses communautés d'accueil.

ArcelorMittal Produits longs Canada a pour mission de produire de l'acier durable de façon sécuritaire en lien avec ses valeurs de santé-sécurité, de qualité, de leadership et de développement durable. L'entreprise emploie environ 1700 personnes à Contrecoeur, Longueuil, Montréal et Hamilton. On y retrouve un site de recyclage et de transformation de ferraille, une usine de réduction de minerai, deux aciéries, trois laminoirs et deux tréfileries.