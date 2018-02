132 000$ pour l'accès à la justice

Plus de 250 invités ont été réunis dans le cadre d'un cocktail dînatoire où une soixantaine de bouteilles mises aux enchères, provenant de donateurs de la communauté juridique et des affaires, ont trouvé preneurs.

La soirée-bénéfice, coprésidée par le couple Anne-Marie Boucher, avocate et fiscaliste, cofondatrice du cabinet d'avocats BCF, et Mitch Garber, entrepreneur et président du conseil d'administration du Cirque du Soleil, a permis d'amasser un montant de 131 600$, qui sera consacré au soutien des individus et des OBNL québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques.

« Les participants ont démontré une grande générosité lors de notre événement qui est désormais un incontournable en début d'année! Ces fonds nous permettront d'étendre nos services juridiques aux personnes et aux organismes vulnérables, à assurer le renouvellement de nos actions et à créer de nouveaux projets », mentionne Me Nancy Leggett-Bachand, directrice générale de Pro Bono Québec.

Afin de permettre aux plus grands amateurs de se régaler, trois vins d'exception, dont deux Domaine de la Romanée-Conti La Tâche ainsi qu'un Pétrus 1989, ont été mis à l'encan. « Ce sont des bouteilles rarissimes sur le marché québécois qui ont été conservées dans des conditions idéales, ce fut un honneur pour moi de les mettre aux enchères! » s'est exclamée la sommelière de la soirée, Michelle Bouffard, auteure, chroniqueuse et enseignante au Wine & Spirit Education Trust (WSET).

L'organisme sans but lucratif, qui compte plus de 3000 avocats bénévoles, souhaite mettre sur pied des équipes juridiques d'urgence lors des grandes catastrophes humanitaires ou écologiques. Des cliniques juridiques bénévoles ont été récemment offertes dans le Grand Nord québécois ainsi qu'aux parents des jeunes patients de l'Hôpital de Montréal pour enfants, un service que Pro Bono Québec aimerait étendre à d'autres centres hospitaliers.

Pro Bono Québec tient à remercier ses partenaires et tous les participants qui ont témoigné de leur soutien grâce à leur présence lors de cette soirée-bénéfice. « Nous avions comme objectif de battre notre record de l'an dernier et d'atteindre les 100 000 $, on peut donc dire mission accomplie! » souligne Me Leggett-Bachand.

Les partenaires étaient les suivants. Catégorie Présentateurs, BCF, avocats d'affaires, et Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN; catégorie Coprésentateurs, Langlois, avocats, Centre d'accès à l'information juridique, et Torys; catégorie Partenaires, Power Corporation du Canada et Banque BMO; catégorie Ambassadeurs, Norton Rose Fulbright, Lavery, avocats, Borden Ladner Gervais, Dentons et Osler.

Pro Bono Québec est un organisme à but non lucratif, créé en 2008 à l'initiative du Barreau du Québec, dont la mission est de mobiliser la communauté juridique à donner expertise et temps au bénéfice des individus et des OBNL québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques.