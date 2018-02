Étudiants honorés

Le samedi 3 février 2018, 47 équipes regroupant plus de 120 participants et 15 mentors en provenance du grand Montréal et d'autres régions du Québec ont pris part au 6 e concours Déplace de l'air à Poly.

Organisé par le Département de génie électrique de Polytechnique Montréal, ce concours s'adresse aux étudiants des formations scientifiques de niveau collégial. Le défi? Concevoir et construire à partir de composantes imposées la mini-éolienne la plus performante de la journée.

Trois heures ont été allouées en matinée à la réalisation des prototypes. Les éoliennes ont ensuite été testées sur scène devant le public.

L'équipe AKA Ventus du Collège Jean-de-Brébeuf a remporté la compétition. Elle était composée d'Ahmed Hammoud, Anne Xuan-Lan Nguyen et Ken Zaghib, leurs mentors étant Antoine Doray et François Meunier. La tension efficace obtenue a été 1486 mV.

La deuxième position est allée à l'équipe Les Éléobros du Collège de Maisonneuve, composée de Martin Giard et Gianluca Perreault. La tension efficace obtenue a été 1345 mV. La troisième position est allée à l'équipe The 403 Squad sans Zak du Collège Jean-de-Brébeuf, du Collège John Abbott et du Collège Marianopolis, composée de Cheng Yuan Lian, Thomas Tran et Tigran Karapetyan. La tension efficace obtenue a été 1 007 mV.

Un prix Coup de coeur Enercon soulignant l'ingéniosité de la conception a été remis à l'équipe SLA BdeB du Collège de Bois-de-Boulogne.

Le concours Déplace de l'air à Poly se veut une fenêtre sur le travail de l'ingénieur électrique et permet aux participants de vivre l'espace d'une journée un projet concret de génie et de confirmer leur choix de carrière. Polytechnique Montréal félicite les équipes gagnantes et tous les participants.

