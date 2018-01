70 000$ pour Centraide

De ce montant, 50 000$ sera versé à Centraide du Grand Montréal; le résiduel ira dans les autres régions du Québec où Investissement Québec possède une place d'affaires.

L'enthousiasme des employés jumelé à la grande implication du comité organisateur et des responsables des sollicitations ont permis d'amasser près de deux fois l'objectif de campagne qui avait été fixé à 36 000$.

Un chèque symbolique a été remis à Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

« À Investissement Québec, le partage et la proximité avec nos communautés est une tradition bien ancrée. Nous sommes fiers de soutenir la cause de Centraide qui intervient là où les besoins sont plus pressants pour favoriser la réussite des jeunes, assurer l'essentiel, briser l'isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs », a déclaré Pierre Gabriel Côte, président-directeur général d'Investissement Québec.

Était également présente Marie Zakaïb, vice-présidente, Talents, culture et communications organisationnelles à Investissement Québec.

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.