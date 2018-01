500 000$ pour la chirurgie

Pionnier de la chirurgie peu effractive, le Dr Fried a contribué à la formation de plusieurs leaders Canadiens, mais aussi à celle de chirurgiens issus du Kuwait, d'Arabie Saoudite, d'Israël, d'Italie et du Mexique ente autres.

Le Bal Rouge a amassé, grâce à ses coprésidents Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier, et Marc Tellier, associé chez McKinsey & Company, plus de 500 000$ en appui à la Chaire du Dr Gerald M. Fried pour l'innovation en chirurgie.

« Dr Fried incarne l'essence même du leadership, affirme Alain Bellemare. Il a dédié sa vie à repousser les limites de la médecine grâce à l'innovation, en s'assurant que ses patients obtiennent toujours les meilleurs résultats ».

Marc Tellier est du même avis. « Dans nos carrières respectives, Alain et moi avons dû prendre des décisions difficiles en faisant face à une pression immense. Il s'agit d'une réalité quotidienne pour un chirurgien comme Dr Fried. Sa contribution au CUSM et sa volonté de questionner les approches conventionnelles en chirurgie nous ont grandement inspirés. »

Pour Julie Quenneville, présidente de la Fondation du CUSM, la Chaire du Dr Gerald M. Fried pour l'innovation en chirurgie est un souhait de longue date qui contribue à garantir l'excellence en innovation chirurgicale à l'hôpital. « Cette chaire académique aidera le CUSM à consolider sa réputation en tant que leader international en soins chirurgicaux. L'hôpital pourra ainsi recruter et maintenir en poste les professionnels les plus talentueux, afin que les patients de Montréal et de partout au Québec reçoivent les meilleurs soins pour la vie ».

Leslie Roberts de CJAD et Brigitte Bédard de TVA/LCN ont animé la soirée au son du groupe de musique 1945. Le gala comprenait également des performances de la troupe de flamenco Empire Eventz et MTL Entertainment en compagnie d'un guitariste acoustique. Une harpe électrique et sa musicienne se sont produites au cocktail d'accueil. La vente aux enchères comprenait plusieurs lots exclusifs, dont une loge du Centre Bell pour un match des Canadiens de Montréal et une semaine de vacances à Acapulco, au Mexique. Le prix signature du tirage de la soirée : deux vols en classe affaires pour une destination européenne au choix, une gracieuseté d'Air Canada.

Bombardier, partenaire fidèle du CUSM et mécène de la soirée aux côtés de McKinsey & Company, a été honoré pour son don de quatre million$ pour le financement de la construction de l'hôpital du CUSM au site Glen.