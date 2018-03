Soulignant l'excellence, l'engagement dans la vie étudiante et la persévérance scolaire de plus de 75 étudiants du campus de Longueuil et de l'École nationale d'aérotechnique, la soirée a permis de remettre plus de 63 000 $ en bourses, portant le total remis depuis la première année à 1 285 000$.

La Fondation a remercié ses partenaires engagés pour certains depuis les débuts de l'événement.

La Fondation est un levier d'avancement institutionnel mis à la disposition de la communauté collégiale. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de sa mission. Depuis 1994, la Fondation a injecté plus de 11 millions de dollars en argent et en équipements au Cégep. Cela représente plus de 830 projets parascolaires et pédagogiques, stages internationaux, colloques et conférences.