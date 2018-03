Le rêve de rencontrer Justin Trudeau

Le 18 décembre dernier, la Fondation Rêves d'enfants a permis à une jeune réfugiée syrienne, Marwa Harb, de réaliser son rêve le plus cher, rencontrer en personne le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

L'adolescente de 15 ans et sa famille de neuf sont arrivées à Halifax vers la fin 2016 à titre de réfugiés fuyant la tourmente et la guerre en Syrie.

Souffrant de myopathie congénitale et d'une scoliose sévère, Marwa peut maintenant recevoir les traitements qui vont changer sa vie tout en fréquentant l'école, en apprenant l'anglais et en s'adaptant à son pays d'adoption.

Rêves d'enfants a participé à la réalisation du rêve de Marwa ,qui voulait rencontrer, dans son bureau de la Colline Parlementaire, celui qui a contribué à rendre possible sa nouvelle vie.

« Grâce à Rêves d'enfants, j'ai réalisé mon plus grand rêve. J'espérais sincèrement rencontrer la personne qui m'a donné - et à ma famille - la chance de recommencer une vie pleine de possibilités, et de la remercier », confie Marwa.

Marwa a offert un chandail de la collection King Jay à M. Trudeau, une marque créée par Rêves d'enfants en l'honneur d'un autre enfant, Jayden Strauss, d'Edmonton, afin d'amasser des fonds pour accorder encore plus de rêves.

La Fondation Rêves d'enfants est une organisation canadienne vouée à la réalisation des rêves d'enfants âgés de 3 à 17 ans atteints d'une maladie qui menace leur vie. Depuis plus de 30 ans, près de 25 000 enfants ont pu réaliser leur plus grand rêve en compagnie de leur famille grâce aux efforts soutenus de Rêves d'enfants.