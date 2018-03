500 000$ pour les enfants

Le président et chef de la direction de Manuvie Québec, Richard Payette, en a fait officiellement l'annonce du soutien de l'entreprise au développement d'un programme de littératie physique au YMCA en présence de Stéphane Vaillancourt, président-directeur général des YMCA du Québec.

« Notre présence à la Maison Manuvie marque le début d'une nouvelle ère pour notre organisation au Québec. Pour souligner ce tournant dans notre histoire, Manuvie est très fière de faire ce don aux YMCA du Québec, explique Richard Payette. Ceci est une preuve supplémentaire de l'engagement continu de Manuvie pour la promotion de la littératie physique et contribue à renforcer notre présence ici au Québec. »

« Je suis très heureux de la confiance ainsi témoignée par une entreprise de l'envergure de Manuvie dans notre aptitude à faire fructifier leur don de façon importante en permettant à un plus grand nombre d'enfants dans davantage de communautés d'apprendre à bouger dans nos centres communautaires et sportifs, » explique Stéphane Vaillancourt.

Manuvie et le YMCA considèrent qu'il est aussi important d'apprendre à bouger aux enfants qu'à lire ou écrire. En témoigne la famille Giguère-Choquette, une des familles du YMCA : « Avant, les fins de semaine tournaient autour de la télévision. Aujourd'hui, difficile de se rappeler une journée passée à ne rien faire. Les enfants nous ont vus faire du sport et ils font la même chose. À 20 ans, ils n'en feront pas par obligation, mais parce que ça fait partie d'eux.»

Désireuse d'offrir la santé en cadeau à la nouvelle génération, Manuvie devient donc un grand partenaire du programme de littératie physique du YMCA. Historiquement, Manuvie et ses filiales ont toujours démontré du soutien aux YMCA du Québec, notamment à travers son plus grand événement annuel de collecte de fonds, les Médailles de la paix. Par le passé, Manuvie et Standard Life (dont Manuvie a acquis les activités canadiennes en 2015) ont toujours démontré leur soutien aux YMCA du Québec. Dans le cadre de la Campagne YMCA Tremplin pour la vie, le Y a reçu un engagement cumulé de 1 250 000$ pour poursuivre sa mission auprès des jeunes et des familles.

La Société Financière Manuvie est un groupe mondial et un chef de file des services financiers. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers, ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. Son siège social mondial se situe à Toronto.

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance qui a pour mission de bâtir des communautés plus fortes en offrant des occasions d'épanouissement et de vie active, saine et engagée pour tous. Ses dix centres YMCA, son École internationale de langues, sa Résidence, son Camp YMCA Kanawana et ses 34 points de service à l'échelle de la province, sont fréquentés chaque année par plus de 115 000 personnes. Le premier YMCA d'Amérique du Nord a vu le jour à Montréal en novembre 1851. Les YMCA du Québec font partie d'un réseau canadien qui compte 47 associations YMCA.