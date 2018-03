7000 repas pour des familles dans le besoin

Saputo souhaitait rassembler ses employés dans le cadre d'une initiative unique et leur donner l'occasion de s'impliquer activement auprès de la communauté.

À partir des années 1980, Saputo organisait des soupers spaghetti pour amasser des fonds destinés aux organismes communautaires. « Nous voulions faire renaître cette belle tradition tout en l'adaptant à la réalité d'aujourd'hui. Nous souhaitons aux familles qui savoureront nos délicieuses lasagnes d'avoir autant de plaisir à table que nous en avons eu à cuisiner ensemble, » affirme Sandy Vassiadis, vice-présidente, communications et responsabilité corporative au sein de Saputo.

Saputo s'engage à investir chaque année 1% de ses bénéfices avant impôts dans des programmes et des organismes communautaires qui font la promotion d'un mode de vie sain auprès des gens de tout âge.

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, le plus important fabricant de fromage et le plus grand transformateur de lait nature et de crème au Canada, un des trois plus importants transformateurs laitiers en Argentine et parmi les quatre plus importants en Australie. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne.