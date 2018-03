310 000$ pour l'Institut de gériatrie

Sous la présidence d'honneur de Monique F. Leroux, présidente du conseil d'administration d'Investissement Québec et ex-présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, plus de 300 convives, personnalités et dignitaires étaient rassemblés afin d'appuyer la mission de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) et de soutenir la recherche visant à permettre aux aînés de mieux vieillir.

Au total, pas moins de 310 000$ ont pu être amassés au cours de cette soirée. Les fonds recueillis vont permettre de soutenir la recherche sur le vieillissement et la diffusion des connaissances, en plus de permettre d'offrir des soins aux personnes ayant des problèmes cognitifs.

« Grâce à la grande générosité de nos donateurs, les experts, chercheurs et le personnel soignant de l'IUGM vont pouvoir poursuivre leur travail - dont l'excellence est reconnue à travers le monde - afin de permettre aux aînés de mieux vieillir en santé. Alors que la population vieillit et que l'espérance de vie ne cesse de s'améliorer, cette soirée permet de faire une différence énorme pour la qualité de vie des personnes âgées », a déclaré le président du conseil d'administration de la FIGM et président-fondateur du Groupe Maurice, Luc Maurice.

« C'est par le geste qu'on a posé hier soir pour accompagner ceux et celles qui marchent sur les chemins de l'âge que l'on peut construire un monde meilleur et célébrer la vie », a ajouté pour sa part Monique Leroux, qui était la présidente d'honneur de cette 8e soirée.

Pendant la soirée, un hommage fut également rendu à l'ex-présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Françoise Bertrand, pour l'ensemble de sa carrière et pour son importante contribution au développement du Québec. De nombreuses personnalités publiques et politiques, dont la vice-première ministre du Québec, Dominique Anglade, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont livré des témoignages saluant l'engagement de Mme Bertrand à l'avancement de nombreuses causes, dont celle des femmes en affaires.

« Je suis honorée de recevoir un tel hommage et d'être ainsi associée à la cause de la FIGM. Vieillir est inévitable et en étant unis tous ensemble pour soutenir la mission de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, nous contribuons collectivement à permettre aux aînés d'aujourd'hui, comme ceux de demain, de mieux vieillir et d'adoucir cette étape de leur vie », a commenté Mme Bertrand.

La Fondation de l'Institut de gériatrie de Montréal joue un rôle d'ambassadeur et de partenaire financier majeur de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. L'IUGM, dont le centre de recherche est reconnu comme le plus grand de la francophonie spécialisé sur le vieillissement, est un acteur en matière de pratiques cliniques, de soins spécialisés, de promotion de la santé et de la recherche sur le vieillissement et la santé des personnes âgées.