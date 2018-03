Bénévole honorée

Cette médaille commémorative est décernée à des Canadiens dont la générosité, le dévouement, le bénévolat et le travail contribuent à faire de leur communauté un meilleur endroit où vivre, indique la Maison Monbourquette par voie de communiqué.

« Nous souhaitons ainsi offrir une reconnaissance bien méritée à des Canadiens et des Canadiennes qui, tout comme le Sénat, partagent l'objectif de donner une voix aux personnes et aux enjeux qui, parfois, passent inaperçus ou ne font pas les manchettes », a déclaré le sénateur David Wells (Terre-Neuve).

Après des épreuves difficiles, Lisette Jean a rencontré Jean Monbourquette et décidé, en 2004, de fonder une maison pour venir en aide aux endeuillés. Ce projet a vu le jour grâce à l'appui constant du conseil d'administration et de l'engagement soutenu de la Fondation Monbourquette. L'équipe de la Maison Monbourquette, composée d'intervenants et de bénévoles, a réalisé depuis l'ouverture de la Maison plus de 30 000 interventions auprès de personnes éprouvées par le décès d'un proche.

« Jean Monbourquette disait qu'on fait son deuil en le racontant, explique Mme Jean. J'ai voulu ainsi offrir aux personnes ayant perdu un être cher un endroit chaleureux où elles peuvent parler, échanger et être écoutées. Quant à la médaille du Sénat, c'est un réel honneur pour moi de recevoir ce signe de reconnaissance et je tiens à le partager avec toute l'équipe de la Maison. C'est un bel encouragement à poursuivre notre mission pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible! »

Lisette Jean a également reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés en 2011 et elle a été nommée Personnalité de la semaine par La Presse et Radio-Canada cette même année.

Nommée en hommage au regretté Jean Monbourquette, psychologue, écrivain et pionnier dans le domaine du suivi de deuil, la Maison Monbourquette est un organisme à but non lucratif qui offre gratuitement des services et de l'accompagnement aux personnes vivant un deuil à la suite du décès d'un être cher. En plus de sa ligne d'écoute 1-888-LE-DEUIL, accessible àl'échelle du Québec, la Maison propose des rencontres individuelles ou familiales, des groupes de soutien, des formations et des conférences sur le deuil.