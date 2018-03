15 000$ pour les femmes enceintes pauvres

Le 25 novembre dernier, lors du premier Défi sportif organisé par le Dispensaire diététique de Montréal, près de 60 participants ont été appelés à traverser un parcours d'épreuves et obstacles imaginé et conçu pour rappeler les activités et défis journaliers d'une femme enceinte ou d'une maman.

D'une durée d'environ 30 minutes, le parcours incluait, entre autres, des flexions sur jambes avec un poids équivalent au surplus de poids d'une femme enceinte de 8 mois, des fentes marchées avec des sacs d'épicerie.

Cette activité a permis d'amasser plus de 15 000$, qui seront investis dans les services nutritionnels, sociaux et communautaires offerts par l'organisme aux femmes enceintes en situation de précarité socioéconomique.

« Nous sommes fiers de la réponse que cette première édition du Défi a reçue. L'objectif était d'atteindre 15 000 $, et nous l'avons même dépassé grâce à la générosité des participants qui ont accepté le défi, aux commanditaires qui nous ont fait confiance, et aux dons effectués par le biais du parrainage », affirme Jackie Demers, directrice générale du Dispensaire

« Rappelons que, annuellement, le Dispensaire intervient gratuitement auprès de 1 200 femmes en situation de précarité socio-économique du Grand Montréal pour qu'elles puissent se nourrir adéquatement pendant leur grossesse et donner ainsi vie à des bébés de bon poids », conclut Mme Demers.

Le Défi sportif a été suivi par la toute première course de bébés. Cet événement, qui s'est déroulé dans foulée de la Journée mondiale de l'enfance et s'est inscrit dans la Grande semaine des tout-petits au Québec, a fait ramper plus de 15 bébés sur les trois longs mètres de distance qu'ils devaient traverser pour atteindre la ligne d'arrivée et ainsi les bras de leurs parents.

« La course de bébés avait déjà eu lieu ailleurs dans le monde, mais jamais au Canada, et nous sommes heureux d'avoir été les premiers à l'organiser au pays », raconte André Bertrand, directeur du financement et des communications du Dispensaire.

Certaines mamans ayant bénéficié des services du Dispensaire ont inscrit leur bébé à cette course où toutes les astuces étaient permises afin que leur bébé soit le premier à terminer la course.

« Il est important de signaler que dans les familles vivant en situation de pauvreté, on estime que 10 % des bébés naissent avec un faible poids, soit moins de 2 500 g. Les interventions menées au Dispensaire permettent de réduire ce taux de moitié : un bon départ dans la vie pour les bébés de bon poids », conclut M. Bertrand.

Fondé en 1879, le Dispensaire est le chef de file en matière de nutrition sociale au Québec. Grâce à ses interventions cliniques et communautaires innovantes, il aide chaque année près de 1200 femmes du Grand Montréal en situation de précarité socio-économique à se nourrir adéquatement pendant leur grossesse, à donner vie à des bébés en santé.