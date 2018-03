Un million pour l'Hôpital général juif

Ce don d'un million de dollars permettra à la direction des soins infirmiers de l'HGJ d'octroyer des bourses d'études pour l'excellence en soins infirmiers et à l'Institut Lady Davis d'octroyer des bourses d'études à leurs étudiants à la maîtrise et au doctorat.

« L'appui généreux du Groupe Banque TD envers la mission académique de l'Hôpital général juif est un exemple inspirant et éloquent de philanthropie communautaire d'entreprise. Les programmes de bourses d'études en soins infirmiers de l'HGJ et de bourses de stagiaires de recherches de l'Institut Lady Davis appuient à la fois l'avancement des soins aux patients et de la recherche médicale », déclare Myer Bick, le président-directeur général de la Fondation de l'Hôpital.

Plusieurs étudiants à la maîtrise et au doctorat ont déjà bénéficié d'une bourse d'étude notamment dans le domaine du cancer du sein, de la prostate et de la maladie de Parkinson.

« À la TD, nous croyons qu'investir dans le capital humain est la meilleure façon de diriger les dons que nous faisons aux centres hospitaliers. Nous avons compris que les fonds investis dans la recherche et le perfectionnement professionnel représentent la clé pour attirer et fidéliser le personnel le plus talentueux. De plus, c'est une façon de s'assurer que les patients obtiennent les meilleurs soins et les meilleurs services. Nous sommes donc très heureux de soutenir la Fondation de l'Hôpital général juif et l'Institut Lady Davis », mentionne Sylvie Demers, présidente, direction du Québec, Groupe Banque TD.

Étaient également présents Howard Dermer, président du conseil des gouverneurs, HGJ; Edward Wiltzer, président du conseil d'administration, Fondation de l'HGJ; la Dre Chantal Autexier, chercheuse, Institut Lady Davis de l'HGJ; Valérie Vandal, directrice adjointe des soins infirmiers, HGJ; Christine Marchildon, coprésidente de campagne, Fondation de l'HGJ; et le Dr Lawrence Rosenberg, directeur général, HGJ.