52 000$ pour la réadaptation

Plus de 200 personnes étaient rassemblées le 15 novembre dernier à l'Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth à l'occasion de l'activité bénéfice de la Fondation RÉA, sous la présidence de Bernard Gendron, président de Voyages Gendron. La soirée était animée par Isabelle Richer.

Grièvement blessée à la suite d'un accident de vélo, Mme Richer a évoqué avec émotion son expérience au Centre de réadaptation. Elle a rendu hommage à sa physiatre, Dre Jehane Dagher, chef de programme TCC (traumatismes cranio-cérébral) et professeure agrégée de Clinique - Université de Montréal, ainsi qu'à Gabrielle Cousineau-Daoust (physiothérapeute), Josée Simard (ergothérapeute) et Amélie Bleau (orthophoniste), qui ont collaboré à son rétablissement qu'elle « aime d'amour ».

Jean-Michel Gendron, qui a pris la parole à la place de son père, a souligné qu'il est important pour la famille de Bernard Gendron de soutenir la cause de la réadaptation. Complètement paralysé à la suite d'un accident de vélo en Nouvelle-Zélande l'hiver dernier, Bernard Gendron a retrouvé l'usage de ses bras. Il poursuit sa réadaptation.

La Fondation a récolté 51 615$ qui serviront au financement de projets pour les clientèles du Centre de réadaptation en déficience physique - Institut universitaire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

« Nous étions très fiers qu'Isabelle Richer soit des nôtres pour cette soirée-bénéfice. C'est très généreux de sa part et c'est une touchante marque de reconnaissance pour nos médecins et professionnels qui ont grandement apprécié l'hommage rendu à son équipe de réadaptation », a souligné Daniel H. Lanteigne, directeur général de la Fondation RÉA.

La Fondation RÉA contribue au développement de la réadaptation en déficience physique (sensorielle, langage, auditive et motrice) et au maintien des services de pointe en soutenant les progrès technologiques, l'expertise, l'innovation, l'enseignement et la recherche du Centre de réadapdation en déficience physique - Institut universitaire (CRDP-IU) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.