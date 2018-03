2,8 million pour Maisonneuve-Rosemont

Les 9, 10 et 11 novembre derniers, avaient lieu les soirées À Votre Santé! et Montréal Passion Vin, qui ont permis de récolter un montant record de 2 803 155$. Cette somme permet à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de dépasser l'objectif de 12M$ fixé pour la campagne J'appuie Dodo pilotée par Dominique Michel depuis six ans.

Au total, 13 155 560 $ auront été amassés pour soutenir le futur Centre intégré de cancérologie de l'Hôpital Maisonneuve Rosemont.

Réunissant plusieurs amis artistes de Dodo, parmi lesquels Patrice L'Écuyer, Marc Hervieux et Lulu Hughes, les soirées champagne et vin furent l'occasion de revenir sur cette campagne et de remercier toutes les personnes ayant participé de près ou de loin au financement du centre. Elle-même touchée par le cancer, c'est en constatant le manque crucial de moyens et d'infrastructures nécessaires au bon traitement de toutes les personnes concernées par le cancer que Dominique pris la décision de lancer la campagne J'appuie Dodo pour récolter les fonds nécessaires pour construire ce futur centre qui pourra accueillir les quelques 100 000 Québécois et patients qui transigent par l'hôpital chaque année.

Il est également important de noter la participation importante de Sandra et Alain Bouchard pour leur don de 3M$. Le projet sera ainsi désigné Centre intégré de cancérologie Sandra et Alain Bouchard. Ce sera le seul établissement du genre au Québec à offrir des traitements de thérapie cellulaire. Inspirés par les innombrables possibilités qu'offre la thérapie cellulaire, Sandra et Alain Bouchard ont versé 3M$, par l'entremise de leur fondation, pour appuyer la recherche de pointe à l'HMR. Alain Bouchard est le fondateur et président exécutif du conseil de Couche-Tard.

«Ce succès, je le dois aux artistes, au grand public, aux gens d'affaires... à tous ceux qui nous ont appuyés au cours des dernières années, s'est exclamée Dominique Michel. Aujourd'hui, j'espère de tout coeur que cette formidable mobilisation créée par la campagne J'appuie Dodo demeurera bien vivante, afin de permettre à la Fondation HMR de continuer à soutenir le meilleur de la médecine de demain, dès aujourd'hui. Merci à tous!»

La 16e année de l'événement-bénéfice Montréal Passion Vin se tenait les 10 et 11 novembre au Terminal de croisières du Port de Montréal. «Notre reconnaissance à l'égard de nos partenaires, bénévoles, collaborateurs et participants n'a d'égale que la fierté que nous éprouvons d'avoir relevé ce défi, en six ans à peine. Je souhaite remercier notre partenaire présentateur, la SAQ, et notre grand partenaire donateur, Banque Nationale Gestion privée 1859, pour leur précieux soutien. Enfin, nous exprimons notre plus grande gratitude à notre porte-parole bénévole, Dominique Michel, qui a porté bien haut ce projet.», a dit Lucie Drapeau, directrice générale de la Fondation HMR.

Organisé par la Fondation HMR et présidé par Mathieu Duguay, président de COGIR Immobilier, Montréal Passion Vin, est reconnu comme le plus important événement vinicole du genre au pays et l'un des plus importants événement-bénéfice au Québec. « Cet événement incontournable a réuni de grands amateurs de vin désireux de partager leur passion, tout en soutenant des projets porteurs pour la santé et le mieux-être des Québécois. En présence de producteurs chevronnés, ils ont pu découvrir des millésimes de crus fameux provenant de châteaux et de domaines renommés de la France, de l'Italie et du Chili. La SAQ félicite les organisateurs et remercie tous ceux et celles qui, grâce à leur générosité, ont contribué à paver la voie au futur Centre intégré de cancérologie de l'HMR », a souligné Alain Brunet, président et chef de la direction de la Société des alcools du Québec.

Le coup d'envoi des festivités a été donné par l'événement-bénéfice À Votre Santé! le jeudi 9 novembre. La 6e année de cet événement, créé pour et par la porte-parole de la Fondation HMR, Dominique Michel, a réuni 400 invités au Terminal de croisières, et plusieurs amis artistes de Dodo, parmi lesquels Patrice L'Écuyer, Jean-Pierre Ferland, Marc Hervieux, Marie-Claude Barrette et Lulu Hughes.

La soirée champagne proposait cette année trois grandes bouteilles du champagne Bollinger. La Fondation HMR remercie le comité organisateur et les co-présidentes de l'événement, Johanne Claveau, gestionnaire de portefeuille - Groupe Claveau, gestion de patrimoine - BMO Nesbitt Burns et Isabelle Bilodeau, designer. Elle remercie également la présidente d'honneur de l'événement, Julie Desrosiers, associée chez Fasken Martineau, qui a rappelé aux invités que de « redonner à la communauté fait partie des valeurs essentielles de Fasken Martineau. Nous sommes fiers d'appuyer ce projet extraordinaire et de soutenir la Fondation HMR qui accomplit un travail exemplaire».

Étaient également présents lors du dévoilement des résultats des deux événements : Yvan Gendron, PDG du CIUSSS de l'Est-de-l'lÎe-de-Montréal ; Mathieu Duguay, président du comité organisateur de Montréal Passion Vin et président de COGIR immobilier ; Éric Bujold, président et chef de la direction de Banque Nationale Gestion privée 1859 ; le Dr Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec ; et Herbert Black, président-directeur général, Fer et métaux américains (AIM).

Partenaire de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) depuis 1978, la Fondation HMR soutient les orientations stratégiques de développement de l'Hôpital pour mieux répondre aux besoins de ses patients. La Fondation appuie les projets visant l'amélioration constante des soins, le développement de l'enseignement et la croissance de la recherche. La Fondation sollicite le soutien financier d'individus, de fondations privées, de partenaires et d'entreprises. L'HMR est un centre hospitalier affilié à l'Université de Montréal.