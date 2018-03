Pharmacienne honorée

« Voir ainsi se déployer parmi nous de jeunes talents tels que celui de Julie Morin ne peut que donner confiance en l'avenir des soins », a déclaré Yvan Gendron président-directeur général du CIUSSS-EMTL.

Après avoir obtenu sa maîtrise en pharmacothérapie avancée de l'Université de Montréal et avoir effectué sa résidence à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), Julie Morin oeuvre à présent comme pharmacienne au sein des équipes des soins critiques (soins intensifs et urgence) de l'Hôpital Santa-Cabrini auxquels s'ajoutera, en janvier 2018, le secteur de la greffe rénale et de la néphrologie (HMR).

« Julie s'est nettement démarquée par sa capacité hors pair à établir des liens et de communiquer de façon efficace avec les patients, mariant rigueur et empathie, des qualités essentielles pour la pharmacienne qui est devenue, en 2017, une « coach » de la pharmacothérapie », a de son côté renchéri Martin Franco, chef adjoint du Département de pharmacie au CIUSSS-EMTL.

L'Ordre des pharmaciens du québec, l'entreprise pharmaceutique Hoffmann-La Roche ainsi que Frank Stonebanks ont créé un fonds à la mémoire d'Hélène Viel Stonebanks. Mme Stonebanks, qui était pharmacienne, a perdu la vie dans un attentat le 3 décembre 1996. C'est en son hommage qu'une bourse est remise annuellement à un pharmacien inscrit au programme de Maîtrise en pharmacothérapie avancée ayant démontré des aptitudes exceptionnelles en communication.

« Ma femme se dévouait sans partage au mieux-être de ses patients et cette empathie était au coeur des soins qu'elle leur prodiguait. Il était donc tout naturel d'établir ce fonds à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal où elle a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise et où l'enseignement reflète les principes qui lui étaient chers », explique Frank Stonebanks.