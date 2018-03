5000$ pour les personnes âgées

Cet événement était également organisé en partenariat avec l'école de danse Arthur Murray, spécialisée dans l'enseignement de la danse sociale et latino-américaine. Durant cette soirée, 22 aînés ont démontré leurs talents, au rythme du cha-cha-cha, de la valse, le merengue et bien plus encore. Marlene Perks fut la grande gagnante de cette deuxième année organisée par Chartwell Le Prescott, une résidence située dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Parmi les finalistes, on retrouvait Jos Rodrique, Bruce Ross, Therese Daigle, Monique Spencer ainsi que la gagnante de l'année dernière, Martha Moyle. Animé par Jamie Orchard, présentatrice en chef de Global TV, et Christopher Hall, chroniqueur et humoriste, l'événement a également permis d'amasser plus de 5000$ pour la cause.

« Les aînés aiment avoir du plaisir, et c'est ce que nous nous efforçons de leur offrir au quotidien, dans le cadre de nos activités stimulantes, leur permettant de faire valoir leurs multiples habiletés et loisirs, a expliqué Lorraine Loubier, directrice générale de Chartwell Le Prescott. « Étant donné l'intérêt manifesté par les résidents l'an passé, nous avons décidé de donner plus d'envergure à cette deuxième édition en réunissant trois résidences de l'Ouest-de-l'Île de Montréal, à savoir Le Wellesley, le Manoir Kirkland et Le Prescott. Ensemble, les résidents et les membres des communautés environnantes ont pu démontrer leurs talents et satisfaire leur passion pour la danse, tout en contribuant à une initiative unique de financement et de sensibilisation pour Rêve d'une vie Canada, un organisme voué à la réalisation des rêves des aînés et dédiée à leur mieux-être. »

Chartwell offre un éventail complet de résidences pour retraités. Il s'agit du plus important propriétaire et gestionnaire de résidences pour retraités au Canada. Au Québec, Chartwell compte plus de 10 000 résidents et emploie environ 3000 personnes qui adhèrent à sa vision « Dédiés à votre mieux-être ».