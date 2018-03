1000$ pour l'intégration

La récipiendaire, Olga Milena Peña Velasquez, est une personne issue de l'immigration s'étant démarquée par son parcours d'intégration exceptionnel. Elle s'est vue remettre une bourse de 1000$ et un certificat de reconnaissance. Deux coups de coeur du jury, Kyaw Naing Oo et Fetra Andri, ont également été récompensés d'une bourse de 250$ chacun.

Étaient également présents Régis Labeaume, maire de Québec, Caroline Potvin, directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec, Vanessa Tremblay-Gauthier, membre du comité de sélection du prix et membre du conseil d'administration du Salon Carrière Formation de Québec, Me Maude Bureau, présidente du conseil d'administration du Salon Carrière Formation de Québec et avocate chez Joli-Coeur Lacasse Avocats, et Louis Babineau, président du conseil régional Québec-Ouest et Rive-Sud du Mouvement Desjardins.