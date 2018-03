500 000$ pour le MBAM

La contribution extraordinaire du CJP se concrétise dans différentes activités du Musée.Dans le cadre de la Foire Papier, le Cercle a rendu possible l'acquisition de 7 oeuvres pour la collection du Musée, incluant celles des artistes canadiens Andréanne Godin, Jacynthe Carrier, Joseph Tisiga et de Chloe Lum et Yannick Desranleau.

Depuis sa création, il a également parrainé 21 expositions d'art contemporain au MBAM, incluant Mnémosyne et Meryl McMaster - Entre-deux-mondes, actuellement à l'affiche au Musée, ainsi que Adel Abdessemed : conflit, présentée en février dernier.

« Lors de la création du Cercle des jeunes philanthropes il y a cinq ans, nous étions loin de nous imaginer que cette initiative prendrait une telle ampleur et connaîtrait un succès aussi fulgurant avec plus de 500 membres. Il est très rafraîchissant de voir une relève de jeunes leaders professionnels passionnés et impliqués dans le milieu culturel, soucieux de contribuer au rayonnement, à l'accessibilité et au développement des collections d'art à Montréal et d'être devenus fidèles à "leur Musée des beaux-arts" », explique Danielle Champagne, directrice de la Fondation du MBAM.

« La pérennité d'une organisation passe bien souvent par la formation d'une relève forte. Dans le milieu des arts et de la culture, la Banque Nationale s'associe avec plusieurs regroupements de jeunes professionnels dont les activités de réseautage visent justement à promouvoir la philanthropie et à encourager le mécénat culturel auprès de la relève. Nous sommes donc très fiers d'offrir notre soutien au Cercle des jeunes philanthropes du Musée des beaux-arts de Montréal depuis ses débuts », a souligné Yann Jodoin, premier vice-président, Marketing, à la Banque Nationale.

La présidence du CJP est assurée par Dilara Buyuk, directrice de compte chez IBM, et Gérald Kounadis, avocat chez Dentons. Regroupant des jeunes entrepreneurs et professionnels, le Cercle des jeunes philanthropes est devenu un acteur clé au sein de la grande famille de donateurs du Musée grâce des partenariats importants avec des entreprises d'ici.

« Il y a cinq ans, le Cercle des jeunes philanthropes (CJP) a été fondé par des jeunes professionnels motivés et passionnés pour l'art qui s'engageaient à promouvoir la philanthropie au bénéfice du Musée. Aujourd'hui, l'organisation est forte de 500 membres qui ont réussi au fil des ans à recueillir une somme de 500 000 $ pour la Fondation. Le Musée a ainsi pu faire l'acquisition de 7 oeuvres d'art pour enrichir sa collection et soutenir 21 expositions qui ont permis à nos artistes contemporains d'obtenir une grande visibilité nationale et même un rayonnement nord-américain. Grâce au dévouement du comité exécutif, à la générosité de nos membres et au soutien de la Fondation, le CJP contribue de façon significative à l'essor culturel de Montréal. Nous sommes fiers du chemin parcouru et prenons l'engagement d'accroître le rayonnement du CJP auprès de la jeune génération afin de transmettre notre passion pour l'art et la philanthropie », affirment Dilara Buyuk et Gerald Kounadis, coprésidents du CJP.

Au MBAM, la philanthropie ne se limite pas au financement d'une cause. La Fondation du Musée a conçu un calendrier d'évènements sur mesure pour les mes membres du CJP, qui ont ainsi l'occasion de réseauter, de tisser des liens entre eux et de vivre une expérience exceptionnelle dans une ambiance festive au MBAM.

Les D-Vernissages proposent une conclusion aux grandes expositions du Musée. Ces soirées exaltées qui rassemblent des centaines de convives permettent de voir pour une ultime fois chaque grande exposition en vivant des expériences incluant des dégustations gastronomiques, des ateliers et des concerts qui évoquent les grands thèmes de celle-ci.

Les Arts Séries offrent l'occasion aux membres de discuter avec des experts tels que les conservateurs du MBAM dans une ambiance intime et décontractée. Ces échanges enrichissants percent les secrets des collections du Musée et permettent d'en apprendre plus sur le milieu de l'art.