52 000$ pour les orphelins d'Haïti

Plus de deux cents donateurs et donatrices s'étaient rassemblés pour participer à cette collecte de fonds dont les fruits permettront de répondre aux besoins de base et à l'éducation des 54 enfants de l'orphelinat Serge-Marcil en Haïti. Le montant amassé est de 52 000$ net.

« Je me rends en Haïti quelque fois cinq fois par année, je vois la différence que l'on fait dans la vie de ces filles et garçons et dans la vie des religieuses. Nous sommes fiers de dire que non seulement les enfants ont un toit solide au-dessus de leur tête mais ils reçoivent une éducation quotidienne, nos terrains sont en culture, on a une petite pharmacie pour les habitants du village et on a même une troupe scout! La présence à notre événement bénéfice de Son Excellence, monsieur l'ambassadeur Marc-André Blanchard, Représentant du Canada auprès des Nations Unies, est un geste de considération que nous apprécions au plus haut point et qui nous inspire pour continuer notre travail », souligne Christiane Pelchat, présidente de la Fondation Serge-Marcil.