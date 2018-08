Sinorama: «tous les départs en août seront confirmés»

« Tous les départs du mois d'août vont être confirmés dans les prochains jours », a assuré Christian Bourque, associé de PricewaterhouseCoopers (PwC), administrateur provisoire de l'agence Sinorama qui a été nommé par l'Office de la protection du consommateur (OPC). « Il y a un seul départ le 6 août, les autres sont plus tard dans le mois, indique-t-il. Ce n'est pas la haute saison en Asie. Ça commence davantage en septembre. »

Jusqu'à maintenant, seuls les départs jusqu'au 5 août avaient été confirmés. L'information se trouve dans la foire aux questions apparaissant sur la page Sinorama de PwC. Elle a été mise à jour la dernière fois le 30 juillet.

L'agence qui employait la populaire comédienne Guylaine Tremblay comme porte-parole a été placée sous tutelle parce qu'elle ne gérait pas l'argent de ses clients selon les règles de l'art. Mme Tremblay a rompu ses liens avec Sinorama après la mise sous tutelle le 24 juillet.

Date limite pour convaincre l'OPC

Aujourd'hui, le 3 août, est la date limite pour les dirigeants de Sinorama s'ils souhaitent convaincre l'OPC de renouveler son permis d'agence. « La présidente de l'Office rendra par la suite sa décision concernant le renouvellement ou non du permis de l'agence dans les quelques jours suivants. L'Office ne fera aucun commentaire à ce sujet entre-temps », écrit Charles Tanguay, porte-parole de l'OPC.

« L'Office comprend l'inquiétude des voyageurs qui attendent confirmation de leur départ », poursuit M. Tanguay, dans un courriel.

« Il [l'Office] est en contact quotidien avec l'administrateur provisoire et tous les efforts sont déployés pour assurer le bon déroulement des voyages des clients de Sinorama. L'administrateur provisoire a reçu instruction de déployer tous les efforts pour remplir son mandat. »

« L'Office a reçu quelques centaines d'appels de clients de Sinorama, mais seulement une seule plainte formelle d'un client insatisfait du travail de l'administration provisoire », continue-t-il.

De son côté, M, Bourque, de PwC, se déclare satisfait du travail accompli par son équipe jusqu'à présent. Il souligne qu'aucun voyage n'a été annulé.

Il n'entend pas engager du personnel supplémentaire à ce stade-ci. « Au moment où je vous parle, on est en contrôle. On a une équipe qui est suffisante. Au besoin, on déploiera plus de ressources. On travaille avec les gens qui sont sur place. Pour le moment, je suis satisfait. »