Johnson & Johnson surpasse les attentes

Une forte hausse des dépenses et des coûts non récurrents a contrebalancé une croissance de 12,6 % des revenus de Johnson & Johnson au premier trimestre, ce qui a réduit ses profits de 1,2 %.

Les résultats du fabricant de produits pour bébés, d'appareils médicaux et de médicaments se sont néanmoins avérés supérieurs aux attentes des analystes de Wall Street.

Le chiffre d'affaires de Johnson & Johnson a atteint 20,01 milliards US, alors que les analystes visaient des revenus de 19,48 milliards US. Les ventes des trois grands secteurs d'activités de l'entreprise ont réalisé des gains.

La société de New Brunswick, au New Jersey, a réalisé un bénéfice net de 4,37 milliards US, soit 1,60 $ US par action, en baisse par rapport à celui de 4,42 milliards US, ou 1,61 $ US par action, pour le premier trimestre de 2017.

En excluant des dépréciations de 1 milliard US sur la valeur des actifs et des charges non récurrentes de 300 millions US, le bénéfice ajusté a atteint 5,64 milliards $ US, soit 2,06 $ US par action. Les analystes attendaient un bénéfice ajusté par action de 2,01 $ US.

Selon le chef de la direction de l'entreprise, Alex Gorsky, l'adoption de la réforme fiscale américaine, à la fin de l'an dernier, a permis à Johnson & Johnson d'augmenter ses dépenses en recherche et développement, notamment.

Ces dépenses ont progressé de 16 % au premier trimestre, tandis que les dépenses pour la production ont grimpé de 22 %. Les dépenses en marketing et en administration ont pour leur part avancé de près de 11 %.

Les ventes de médicaments vendus sous ordonnance ont bondi de 19,4 % à 9,84 milliards US, tandis que celles des produits de consommation - qui comprennent les produits pour bébés, les produits de beauté et les médicaments en vente libre - ont grimpé de 5,3 % à 3,4 milliards US.

Les ventes d'appareils médicaux, comme les verres de contact Acuvue, les prothèses articulaires et les appareils chirurgicaux, ont gagné 7,5 % à près de 6,8 milliards US.

Johnson & Johnson s'attend à réaliser un bénéfice d'entre 8,00 $ US et 8,20 $ US par action pour l'exercice en cours, avec des revenus d'entre 81,0 milliards US et 81,8 milliards US.