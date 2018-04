Trancontinental achète Coveris pour 1,32 milliard US

Transcontinental a annoncé lundi la conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition de l'entreprise Coveris Americas pour la somme de 1,32 milliard US.

Coveris Americas compterait parmi les plus importants transformateurs d'emballages souples et d'autres produits à valeur ajoutée en Amérique du Nord.

Au 31 décembre 2017, Coveris Americas exploitait 21 installations de production à l'échelle mondiale, principalement dans les Amériques, au Royaume-Uni et en Australasie.

Pour son exercice financier clos le 31 décembre 2017, Coveris Americas a généré des revenus de 966 millions US et un BAIIA ajusté de 128 millions US.

L'acquisition, qui demeure assujettie à certaines conditions de clôture habituelles et à l'obtention des approbations antitrust applicables, devrait être complétée au cours du troisième trimestre de l'année financière 2018 de TC Transcontinental.