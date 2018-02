Valeant affiche son plus gros profit trimestriel en trois ans

La société lavalloise a engrangé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 513 millions US, soit 1,45 $ US par action, pour son quatrième trimestre, ce qui se compare à une perte de 515 millions US, ou 1,47 $ US par action, pour la même période il y a un an.

Son profit était le plus élevé depuis le quatrième trimestre de 2014, avant que le cours de son action s'écroule en raison d'allégations de conduite inappropriée visant certains de ses anciens dirigeants.

«Après avoir travaillé pour stabiliser l'entreprise, nous sommes maintenant bien engagés dans la deuxième phase du plan de redressement en vertu duquel nous prenons des mesures pour alimenter la valeur des actionnaires», a observé le chef de la direction de Valeant, Joseph Papa, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Sur une base ajustée, le bénéfice de Valeant s'est chiffré à 347 millions US, soit 98 cents US par action. Cela était conforme aux attentes des analystes, mais représentait une baisse par rapport au bénéfice ajusté de 443 millions US du quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Valeant a réduit sa dette de 15 % pendant la dernière année, pour la faire passer à 25,7 milliards US.

Depuis le premier trimestre de 2015, elle a réduit sa dette totale de plus de 6,7 milliards US, partiellement grâce à la vente d'actifs jugés non essentiels.

Les revenus pour le trimestre clos le 31 décembre ont totalisé 2,16 milliards US, un chiffre d'affaires en baisse de 10 % par rapport à celui de 2,40 milliards US de la même période un an plus tôt. De ce recul, neuf points de pourcentage étaient attribuables au fait que les actifs qui les avaient produits ont été vendus.

L'action de Valeant a cédé mercredi 2,74 $, soit 11,5 %, à la Bourse de Toronto, pour clôturer à 21,01 $.

L'analyste Douglas Miehm, de RBC Marchés des capitaux, les résultats de Valeant étaient conformes aux attentes, tandis que ses perspectives pour la prochaine année étaient légèrement inférieures aux prévisions.

«Nous considérons que ces prévisions sont conservatrices et nous allons nous attarder aux hypothèses sous-jacentes qui expliquent les prévisions de la direction», a-t-il écrit dans un rapport.

Dans ses perspectives pour 2018, Valeant a dit s'attendre à un chiffre d'affaires d'entre 8,1 milliards US et 8,3 milliards US.

La prévision pour le bénéfice ajusté avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement se situait dans la fourchette comprise entre 3,05 milliards US et 3,20 milliards US.

Pour l'ensemble de l'exercice clos à la fin décembre, Valeant a réalisé un bénéfice de 2,4 milliards US, à partir de revenus totalisant 8,72 milliards $ US. En comparaison, elle avait perdu 2,4 milliards US et ses revenus avaient été de 9,67 milliards US en 2016.

Le bénéfice ajusté a atteint 1,35 milliard US pour l'exercice 2017, alors que celui de l'année précédente avait été de 1,92 milliard US.