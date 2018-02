Shopify surpasse les attentes

L'entreprise a affiché une perte de 3 millions de dollars US ou 3 cents US par action, comparativement à une perte de 8,9 millions US ou 10 cents US par action l'an dernier.

Ses revenus trimestriels sont passés de 130,4 millions US il y a un an à 222,8 millions $ US cette année.

Le bénéfice ajusté de Shopify s'est chiffré à 14,7 millions $ US ou 15 cents US par action, par rapport à une perte de 400 000 $ US ou 0 cent US par action l'an dernier.

Les analystes interrogés par Thomson Reuters attendaient en moyenne un bénéfice ajusté de 5 cents US par action et des recettes de 209,3 millions $ US.