Le bénéfice de Caterpillar grimpe grâce à la demande

Associated Press New York

L'entreprise de Peoria, en Illinois, a en outre révisé ses prévisions à la hausse, évoquant la vigueur des marchés nord-américains du pétrole et du gaz naturel, ainsi que l'activité de construction en Chine.

Caterpillar a quasiment quadruplé son bénéfice à 1,06 milliard $ US, soit 1,77 $ US par action. Après ajustements pour exclure les coûts de restructuration, le bénéfice par action a atteint 1,95 $ US. Les analystes visaient en moyenne un bénéfice ajusté de 1,22 $ US par action, selon les prévisions recueillies par Zacks Investments Research.

Les revenus ont bondi de 25 % à 11,41 milliards $ US, alors que les analystes croyaient que le chiffre d'affaires serait de 10,61 milliards $ US.

Les revenus liés à l'équipement de construction ont avancé de 37 % à 4,85 milliards $ US, tandis que ceux du matériel de transport et d'énergie ont gagné 12 % à 3,96 milliards $ US. Ces segments ont été les principaux vecteurs de croissance des revenus pour le trimestre.

Caterpillar estime dorénavant que son bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice s'établira à 6,25 $ US, un chiffre en hausse par rapport à celui de 5 $ US attendu précédemment. L'entreprise juge que son chiffre d'affaires devrait atteindre 44 milliards $ US.