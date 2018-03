Aéronautique: Sonaca investit à Mirabel

Cette machine est la quatrième de l'usine de Sonaca Montréal, mais ses capacités dépassent largement celles des trois premières, basées sur des technologies vieilles d'une vingtaine d'années. Entièrement automatisée, elle permet la fabrication de pièces plus complexes et fonctionne jusqu'à trois fois plus rapidement, a indiqué le chef de la direction de Sonaca Montréal, Sylvain Bédard.

Elle sera entre autres utilisée pour usiner des panneaux d'aluminium qui serviront sur les ailes des avions 787 et 767 de Boeing, un nouveau contrat décroché par l'entreprise en juillet dernier, au coeur de la tempête entre Bombardier et Boeing.

AFIN DE DEMEURER COMPÉTITIF

Sans cet investissement, l'entreprise aurait eu de la difficulté à fabriquer ces panneaux, admet M. Bédard. Surtout, elle n'aurait pas réussi à le faire à un prix compétitif et n'aurait pas disposé de la capacité nécessaire.

Alors que de tels appareils sont souvent achetés en Europe, c'est vers Granby que Sonaca s'est tournée dans ce cas-ci. Plus précisément, c'est Fives Liné Machines qui l'a conçu et fabriqué.

L'achat de ce centre d'usinage a fait l'objet d'un prêt de 2,9 millions d'Investissement Québec et d'une contribution remboursable de 1,2 million de Développement économique Canada. Il a permis à Sonaca d'ajouter environ huit personnes à son personnel d'environ 300 employés.