Great-West Lifeco investit dans une société irlandaise

Les détails financiers de l'accord, conclu par la filiale irlandaise de Great-West, Irish Life Group, n'ont pas été dévoilés.

Les activités d'Invesco devraient se poursuivre de façon normale et indépendante, sous leur bannière actuelle, et avec la même équipe de direction.

Fondée en 1991, Invesco compte plus de 125 employés et gère les régimes de retraite de plus de 275 grandes sociétés en Irlande, ainsi que ceux de plus de 500 petites et moyennes entreprises.

L'acquisition est assujettie aux approbations réglementaires et au respect des conditions de clôture habituelles. Sa conclusion devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de cette année.

Great-West a dit s'attendre à ce que la transaction contribue à ses résultats, mais pas de façon importante.