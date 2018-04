Défilé canin et oeuvres d'art s'invitent au centre commercial

Place de la Cité à Québec, propose samedi un défilé de mode... canine. Plus de 50 chiens se succéderont sur la passerelle, en compagnie de mannequins qui feront la promotion des collections des boutiques du centre commercial. Un spectacle d'agilité canine et une course de Teckels sont également au programme.

Le Centre Laval a pour sa part annoncé la création d'un mini musée baptisé Amalgame - Galerie Urbaine, en collaboration avec La Centrale des artistes, une entreprise d'économie sociale (OBNL). Ce « lieu de diffusion pour les arts visuels » accueille dès maintenant l'exposition Ancestrale de l'artiste Pauline Loctin qui travaille le papier. L'endroit permettra « la découverte d'artistes en arts visuels, médiatiques et numériques et supporte la réappropriation des lieux dans un aspect non commercial », mentionne Cominar.