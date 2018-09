Torstar achète le site web de nouvelles iPolitics

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été immédiatement dévoilées.

Torstar a indiqué jeudi qu'une fois que l'accord serait conclu, ses quotidiens et sites web à travers le pays commenceraient à publier des articles de iPolitics.

Lancé en 2010, iPolitics fournit un service de nouvelles politiques quotidiennes et des dossiers sur l'industrie, un magazine trimestriel, des balados et des services spécialisés de suivi parlementaire.

L'éditeur a précisé que le Toronto Star et iPolitics conserveraient leurs bureaux distincts à Ottawa.

La transaction devrait être conclue le 1er octobre.

Outre le Star et son site web affilié, Torstar possède des journaux quotidiens et communautaires partout en Ontario, une participation de 56,4% dans VerticalScope et des intérêts minoritaires dans plusieurs autres sociétés.

Torstar détient également un investissement dans La Presse canadienne dans le cadre d'une entente conjointe avec une filiale du Globe and Mail et le quotidien La Presse de Montréal.