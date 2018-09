Les négociations à TVA au point mort

Les négociations n'ont toujours pas repris entre TVA et le syndicat représentant ses quelque 800 employés, à deux semaines de l'ultimatum lancé quant au déclenchement possible d'une grève générale illimitée.

Mercredi dernier, plus d'une centaine de syndiqués de TVA ont manifesté, durant leur heure de lunch, devant les bureaux du télédiffuseur, dans l'est de Montréal, pour exprimer leur mécontentement et appuyer leur comité de négociation.

Mais les négociations sont au point mort depuis, a confirmé à La Presse canadienne, vendredi, Réal Leboeuf, conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ.

Les syndiqués ont déjà voté en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, et ce, dans une proportion de 86,5%. Ils menacent d'exercer ce mandat de grève dès le 22 septembre, dans deux semaines, et de nuire ainsi à la diffusion à TVA de la soirée électorale.

Mais la direction de TVA a déjà assuré que ce ne sera pas le cas et que quoi qu'il advienne, elle diffusera la soirée électorale, ainsi que sa programmation d'automne.