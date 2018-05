DHX Media réduit sa perte en vendant une partie de Peanuts à Sony

L'entreprise de Halifax conservera une participation de 41 % dans l'empire Peanuts, qui regroupe les personnages de Snoopy, Charlie Brown et Lucy Van Pelt, tandis que Sony Music Entertainment (Japan) obtiendra une participation de 39 %. La famille du créateur de la bande dessinée originale, Charles M. Schultz, continuera de détenir 20 % de Peanuts.

L'action de DHX a plongé lundi après l'annonce de l'entreprise, qui accompagnait la publication d'une perte pour son plus récent trimestre, ainsi qu'un avertissement selon lequel elle pourrait ne pas être en mesure d'atteindre ses objectifs financiers de l'exercice 2018.

L'action a clôturé en baisse de 87 cents, soit 20,52 %, à 3,37 $ à la Bourse de Toronto.

Le président exécutif de DHX, Michael Donovan, a souligné lundi que Sony allongeait une prime de 25 % par rapport à ce que DHX avait déboursé l'an dernier. Il a estimé en outre que la transaction aiderait l'entreprise canadienne à établir la marque Peanuts en Asie.

Sony a acquis les droits de la franchise Peanuts pour le Japon en 2010. Son succès dans cette aventure «est un modèle de succès pour d'autres marchés, particulièrement les autres marchés asiatiques, comme celui de la Chine».

Snoopy et ses amis sont extrêmement populaires au Japon, où on les retrouver sur une variété de biens de consommation courante, des t-shirts aux baguettes asiatiques en plastique.

La bande dessinée Peanuts a été publiée dans les journaux américains pour la première fois en 1950. Celle-ci est maintenant reproduite dans 2200 journaux à travers le monde, traduite dans 21 langues. On célèbrera en 2020 son 70e anniversaire. M. Schultz, qui avait pour habitude d'affirmer que tout ce qui l'intéressait était de «faire des dessins comiques», est décédé en 2000.

DHX a acheté une participation majoritaire dans les personnages de Peanuts et de Fraisinette l'an dernier, dans le cadre d'une transaction de 345 millions US qui a significativement haussé ses revenus, mais aussi sa dette.

L'entreprise procède actuellement à une révision stratégique de ses options, qui pourrait comprendre une vente de la société, et éprouve d'importantes difficultés en raison du poids de sa dette. Plus tôt cette année, elle a annoncé des changements à son équipe de direction, notamment en remplaçant son chef de la direction et son directeur financier.

DHX, un spécialiste du contenu télévisuel pour enfants, a réalisé une perte nette de 8 millions pour le trimestre clos le 31 mars, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 116,5 millions. En comparaison, il avait réalisé un profit de 7,6 millions un an plus tôt, et ses revenus s'étaient élevés à 78,3 millions. Il a réalisé l'acquisition des franchises de Peanuts et Fraisinette vers le milieu de 2017.

DHX a indiqué lundi qu'elle tenait des négociations, à un stade avancé, en vue d'ententes de licences, mais qu'en l'absence de la conclusion d'une de ces occasions, elle pourrait ne pas être en mesure de respecter ses prévisions pour l'exercice financier 2018.