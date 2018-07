L'OIRPC investit 147,4 millions dans une propriété à Los Angeles

L'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) s'est allié à Boston Properties pour acquérir le Santa Monica Business Park, en Californie, dans le cadre d'une opération évaluée à 627,5 millions US.

L'OIRPC investira 147,4 millions US pour s'emparer d'une participation de 45 % dans le parc d'affaires de l'ouest de Los Angeles.

Boston Properties investira pour sa part 180,1 millions US et offrira les services habituels d'exploitation, de gestion immobilière et de location.

L'acquisition a été menée à terme au moyen d'un financement de 300 millions US, a précisé l'OIRPC.

La chef des placements immobiliers pour les Amériques, Hilary Spann, a affirmé dans un communiqué que l'investissement procurait au gestionnaire de fonds de retraite établi à Toronto une présence importante dans le marché de l'ouest de Los Angeles.

Elle a fait valoir que Santa Monica était un marché intéressant à long terme pour l'OIRPC, où il existait une forte demande tirée par les entreprises des secteurs des technologies et des médias de la région.