Réseau Sélection: projet immobilier de 1 milliard à Terrebonne

Réseau Sélection lance District Union, un mégaprojet immobilier multigénérationnel de 1 milliard de dollars et de 3500 unités, dans le secteur Lachenaie, à Terrebonne, à l'intersection des autoroutes 40 et 640.

Le lancement a eu lieu hier après-midi au théâtre du Vieux-Terrebonne devant un parterre d'invités.

Située à un kilomètre à vol d'oiseau de la gare du train de banlieue de Mascouche, la première phase de District Union, évaluée à 100 millions environ, comprend 364 unités : 80 condos et 284 unités locatives. Les travaux sont officiellement commencés. REZ Immobilier, la division multirésidentielle de Réseau Sélection, entrevoit livrer le tout en 18 mois.

Trois produits seront construits de front : Quartier Sélect, un immeuble de 18 étages offrant 172 logements locatifs pour préretraités actifs ; Kubica, une tour de 17 étages de condos et de logements locatifs destinés aux familles ; et Yimby, 45 logements spécialement conçus pour répondre aux goûts de la génération Y.

L'intérêt et l'originalité de l'ensemble résident dans l'importance accordée à la cohabitation entre les générations. Les logements familiaux Kubica pourront offrir un jardin-terrasse extérieur, un peu comme à Habitat 67 et aux pyramides olympiques. Environ 20 % du terrain sera conservé comme espace vert.

Le projet est voisin d'un pôle civique : école primaire des Pionniers (déjà construite), un gymnase et un centre sportif (tous deux en construction), et bientôt une bibliothèque et un centre aquatique.

Réal Bouclin, président-fondateur et chef de la direction de Réseau Sélection, voit beaucoup plus grand pour District Union.

UNE RÉGION EN PLEIN ESSOR

Au cours des 10 prochaines années, il veut bâtir 3500 logements sur son terrain de près de 1 million de pieds carrés. Il y aura au moins une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie, la grande spécialité de Réseau Sélection.

« Le marché est là, dit-il. Il y a une croissance exponentielle au niveau démographique et économique. Juste dans Lanaudière, on attend 120 000 personnes de plus au cours des 20 prochaines années. Entre 6000 et 8000 emplois sont à combler dans le secteur, chaque année », ajoute-t-il.

Il prévoit un rythme de construction de 300 à 400 logements par année dans District Union.

Le projet de Terrebonne constitue le plus ambitieux de l'histoire de Réseau Sélection, fondé en 1989. À son terme, quelque part en 2018, Sélection aura construit 1200 logements dans la rue Molson, dans le quartier Rosemont, en quatre ans.

En mars 2014, M. Bouclin avait annoncé vouloir bâtir pour 2 milliards de dollars de résidences pour personnes âgées en cinq ans. Trois ans plus tard, il a accompli les trois quarts de l'ouvrage.

Sélection poursuit la construction de la tour Panorama, dans le quartier Sainte-Dorothée, sur le bord de la rivière des Prairies. C'est la résidence pour personnes âgées la plus haute du Canada avec ses 30 étages. L'immeuble en chantier a remporté un prix international : The Globals - Over 50's Housing Health Care.

Entreprise privée soutenue financièrement par une grande caisse de retraite, Sélection compte 38 résidences en activité ou en construction, quelque 10 000 unités et emploie près de 4500 personnes. Le groupe a des chantiers en marche pour 500 millions, y compris la phase 1 de District Union.