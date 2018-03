Plus de 1500 condos mis en marché dans la région de Montréal

Signe on ne peut plus clair que le marché de condos s'apprête à vivre un autre boom, plus de 1500 copropriétés seront mises en marché au courant de la semaine dans quatre projets distincts, trois à Montréal et un à Brossard.

Cadillac Fairview et le Club de hockey Canadien lancent la Tour des Canadiens 3. Le nombre d'étages et d'unités seront précisés lors d'un événement de presse à 10h au nouveau bar sportif la Taverne Moderne 1909. La tour 2 fait 53 étages et compte 590 logements.

Une heure plus tard, c'est YUL Condominiums, Kheng Ly, président et chef de la direction du Groupe Brivia et de YUL Condominiums, qui lance la phase 2 de son projet, laquelle consiste en une tour de 38 étages, érigée dans le voisinage du 1400, boulevard René-Lévesque Ouest.

À Brossard, le promoteur Pur Immobilia, Philippe Bernard et Yann Lapointe, lance LUM Pur Fleuve, offrant avec vue imprenable sur le futur nouveau Pont Champlain, sur le bord du Saint-Laurent à Brossard. L'esquisse du projet sur le site internet du promoteur montre trois tours qui seront probablement érigées en plusieurs phases. L'invitation à la conférence de presse prévue à 11h30 parle d'un projet de plus 100 millions.

Finalement, le mercredi suivant, ce sera au tour de la famille Cheaib, fondatrice de la chaîne d'alimentation Adonis, de lancer sur le boulevard Sauvé Ouest le projet Voltige de 800 condos et unités locatives répartis dans 5 tours, d'une valeur de 200 millions. Les premières livraisons sont prévues au printemps 2019.

Pour donner une idée du souffle qui anime le marché de la copropriété, le projet 628 Saint-Jacques, de Broccolini, au square Victoria, à Montréal, a vendu pas moins de 80 % de ses unités lors du week-end d'ouverture des 14 et 15 octobre, soutient Jean Langlois, directeur des communications et du marketing.

Il s'agit d'une tour de 35 étages d'une valeur de 150 millions et comptant 251 unités. Les unités les moins chères se vendent 325 000 $ plus taxes.