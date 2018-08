Les ventes des fabricants ont surpassé les attentes en grimpant de 1,1% en juin

Les ventes ont avancé de 1,1 % pour atteindre 58,1 milliards en juin, a précisé l'agence fédérale, après avoir grimpé de 1,5 % en mai.

Les économistes s'attendaient à une croissance de 0,9 % pour le mois, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Exprimées en dollars constants, les ventes des fabricants ont augmenté de 0,7 % en juin.

«Conjugué à d'autres données économiques plus récentes - et en l'absence d'un choc inattendu -, le contexte économique semble suffisamment fort pour justifier de nouvelles hausses progressives des taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada», a écrit Nathan Janzen, économiste principal de la Banque Royale, dans une brève note à ses clients.

La semaine dernière, Statistique Canada a indiqué que l'économie avait créé 54 100 emplois nets en juillet et que son taux de chômage avait atteint son plus bas niveau en quatre décennies, soit 5,8 %. Et plus tôt en août, les données ont montré que la hausse des exportations, alimentée par les produits énergétiques, avait permis au Canada de contrebalancer l'impact des nouveaux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium en juin et d'afficher son plus faible déficit commercial mensuel en 17 mois.

De nombreux économistes s'attendent à ce que la banque centrale du Canada hausse ses taux d'intérêt au moins une autre fois cette année.

La Banque du Canada a relevé son taux directeur d'un quart de point à 1,5 %, plus tôt cet été. Celui-ci se trouve actuellement à son plus haut niveau depuis décembre 2008.

Dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon, les ventes des fabricants ont avancé de 15,9 % en juin.

Selon Statistique Canada, plusieurs grandes raffineries ont accru leurs niveaux de production à la suite de fermetures temporaires et d'opérations de maintenance qui ont débuté en avril et se sont poursuivies en mai.

Les taux d'utilisation de la capacité dans l'industrie sont passés de 69,8 % en mai à 89,8 % en juin.

Les gains du groupe des produits du pétrole et du charbon ont été partiellement contrebalancés par une baisse dans l'industrie des produits chimiques, qui a cédé 4,5 % en juin. Ce déclin était attribuable à un recul des ventes de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles.

Les ventes de l'industrie des produits alimentaires ont diminué de 1,7 % en juin, après quatre hausses mensuelles consécutives.