Les ventes du secteur de la fabrication en baisse en décembre

La baisse a été principalement attribuée aux ventes plus faibles dans l'industrie des produits du pétrole et du charbon et dans celle de la fabrication d'aliments.

Dans l'ensemble, les ventes ont diminué dans 11 des 21 industries, lesquelles représentaient 57 % du secteur de la fabrication. Les ventes de biens non durables ont reculé de 1,3 %, tandis que celles de biens durables ont augmenté de 0,7 %.

Les ventes de l'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon ont diminué de 4,1 %, pour se chiffrer à 5,7 milliards en décembre. Les ventes de l'industrie de la fabrication d'aliments ont diminué de 2,6 % pour s'établir à 8,5 milliards, après avoir enregistré une augmentation de 3,6 % en novembre.

Les ventes ont diminué dans sept provinces. Le Nouveau-Brunswick et le Québec ont enregistré les baisses les plus prononcées, qui ont été en partie contrebalancées par des hausses des ventes en Ontario et en Alberta.

Après quatre hausses mensuelles consécutives, le Nouveau-Brunswick a affiché la baisse mensuelle la plus importante en dollars en décembre (les ventes y ayant diminué de 9,2 % pour s'établir à 1,7 milliard de dollars) en raison principalement d'une diminution des ventes de biens non durables.

Au Québec, les ventes ont baissé de 1,1 %, pour se fixer à 13,2 milliards, après avoir affiché une hausse de 1,5 % en novembre.