Les États-Unis bloquent le renouvellement d'un juge à l'OMC

En bloquant lundi le renouvellement du mandat du juge Shree Baboo Chekitan Servansing, dont le premier mandat s'achève fin septembre, les États-Unis ont installé un peu plus au bord de l'abîme l'instance d'appel de l'ORD, un cadre institutionnel qui offre un dernier recours possible pour régler un différend commercial et éviter tout autre type d'escalade entre pays.

REUTERS