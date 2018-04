Les pratiques commerciales déloyales sapent la croissance américaine, dit Mnuchin

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a affirmé vendredi que les pratiques commerciales «déloyales» sapaient la croissance de l'économie mondiale et des États-Unis.

Dans un discours lors des réunions du Fonds monétaire international à Washington, le secrétaire des Finances de Donald Trump a pressé le FMI «de parler plus haut et plus fort sur la question des déséquilibres extérieurs» notamment «envers les pays ayant de larges excédents».

Alors que le différend commercial entre Washington et la Chine suscitent des inquiétudes, M. Mnuchin a affirmé que des échanges «libres, loyaux et réciproques soutiendront la croissance».

«Nous croyons fermement que les pratiques commerciales déloyales dans le monde entravent la croissance de l'économie mondiale et des États-Unis», a déclaré M. Mnuchin.

«Le FMI doit agir davantage sur cette question, en apportant une voix plus forte et en pointant du doigt sans relâche ceux de ses membres qui conduisent des politiques macro-économiques, commerciales mais aussi de change qui favorisent un avantage compétitif indu ou mènent à une croissance déséquilibrée», a-t-il ajouté.

Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a proposé la veille «une plateforme pour dialoguer» et éviter une guerre commerciale qui serait préjudiciable à l'économie mondiale toute entière.

«Nous souhaitons au niveau du Fonds monétaire international offrir une instance de dialogue, paisible, technique, alimentée par nos analyses et nos travaux pour les décideurs économiques notamment les ministres des Finances», a-t-elle expliqué.