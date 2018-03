Trump menace de corser les amendes contre la Wells Fargo

Agence France-Presse New York

«Les amendes et pénalités contre Wells Fargo pour leurs malversations envers leurs clients et d'autres ne seront pas annulées comme cela a été incorrectement rapporté; elles seront maintenues et pourraient être accrues de façon importante», écrit le président américain sur son compte Twitter.

«Je vais réduire la régulation, mais je rends importantes les amendes si vous êtes attrapés en train de tricher», ajoute le locataire de la Maison-Blanche.

Selon la presse américaine, Mick Mulvaney, le patron interimaire du CFPB, l'agence de protection des consommateurs ayant révélé en septembre 2016 le scandale des comptes fictifs, examine l'amende de 185 millions de dollars infligée à Wells Fargo et s'interroge sur sa pertinence.

Wells Fargo avait admis il y a plusieurs mois avoir ouvert 3,5 millions de comptes au nom de clients et avoir souscrit une assurance automobile au nom de certains clients sans leur consentement.

Environ 5300 employés ont été licenciés et le PDG de l'époque John Stumpf a dû démissionner.