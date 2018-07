Le Massachusetts paiera 5,9 ¢ US pour l'électricité d'Hydro-Québec

Hélène Baril

La Presse La Presse

Le Massachusetts paiera 5,9 cents US le kilowattheure pour l'électricité d'Hydro-Québec, selon les termes du contrat définitif conclu entre les distributeurs d'électricité National Grid, Eversource et Unitil d'une part, et Hydro-Québec et Central Maine Power d'autre part.