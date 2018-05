L'or et le platine plongent à leur plus bas depuis six mois

L'or a plongé cette semaine avec un plus bas de l'année atteint jeudi, pénalisé par un dollar au plus haut, tout comme le platine, confronté à un surplus d'offre.

Le métal jaune «a connu sa pire semaine depuis début décembre, après avoir perdu plus de 2%», ont commenté les analystes de Saxo Banque.

Il a ainsi touché 1285,17 dollars jeudi, un plus bas depuis fin décembre, après avoir déjà atteint deux plus bas mardi et mercredi.

«Après quatre mois à évoluer dans une fourchette de 60 dollars (entre 1300 et 1360 dollars), le métal a finalement lâché le seuil psychologique des 1300 dollars», a commenté Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

«Avec un dollar tiré vers le haut par des données économiques positives et des spéculations autour d'une future hausse des taux, l'or reste vulnérable à une baisse plus importante», a-t-il poursuivi.

Une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes, ce qui se traduit par une hausse du dollar qui pèse sur le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres devises pour acheter de l'or.

Plus étonnamment, les réactions des investisseurs aux tensions géopolitiques ont été «modérées», a souligné Naeem Aslam, analyste pour Think Markets, alors que l'or, en tant que valeur refuge, a tendance à s'apprécier lors de perturbations.

Durant la semaine, le dirigeant nord-coréen a menacé de ne pas se rendre à la rencontre historique prévue avec Donald Trump le mois prochain et, par ailleurs, 59 Palestiniens ont été abattus par l'armée israélienne à Gaza lors d'une manifestation près de la frontière.

Mais la demande d'or pourrait néanmoins être «stimulée» en cas d'«échec des États-Unis à conclure un accord commercial avec la Chine, alors que Trump a déjà indiqué qu'il pourrait ne pas y avoir de conclusion favorable», a poursuivi M. Aslam.

Les deux pays ont repris vendredi leurs négociations, à moins d'une semaine de potentielles nouvelles sanctions américaines sur les marchandises en provenance du géant asiatique et alors que le président américain a envoyé des signaux contradictoires quant à sa confiance dans la signature d'un possible accord.

L'argent a chuté en début de semaine pour les mêmes raisons que l'or, avant de légèrement se reprendre mercredi et jeudi, sans toutefois revenir à son niveau d'il y a sept jours.

Surplus de platine

Le platine, de son côté, a touché vendredi un plus bas depuis mi-décembre, à 881,57 dollars, trois jours après que le Conseil mondial du platine a publié son rapport trimestriel.

«La demande mondiale de platine devrait connaître une légère hausse cette année, malgré la baisse de la demande mondiale totale dans le secteur automobile» et une «baisse des excédents globaux pour l'année» 2018 est à attendre, a indiqué de Conseil dans un communiqué.

Les excédents pourraient ainsi s'établir à 180 000 onces, contre 315 000 onces dans la dernière estimation.

«Cependant, Johnson Matthey, premier raffineur mondial de platine, envisage une hausse significative du surplus à 316 000 onces», ont nuancé les analystes de Commerzbank, expliquant la divergence d'analyses par des désaccords sur l'évolution de la demande des joaillers.

Le platine doit faire face à la défiance autour des véhicules diesel après les scandales de moteurs truqués et alors que le secteur automobile représente plus de 40% de la demande mondiale en platine.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait 1289,53 dollars vendredi vers 10h30 contre 1322,61 dollars le vendredi précédent vers 10h40.

L'once d'argent valait 16,41 dollars, contre 16,78 dollars il y a sept jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine s'échangeait à 885,04 dollars, contre 924,07 dollars sept jours plus tôt.

L'once de palladium valait pour sa part 971,74 dollars, contre 997,65 dollars à la fin de la semaine précédente.