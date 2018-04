Une étiquette verte pour l'aluminium du Québec

Les alumineries de Rio Tinto au Québec ont reçu la certification de l'Aluminium Stewardship Initiative qui reconnaît les pratiques environnementales et sociales ainsi que la gouvernance de l'entreprise, qui devient la première au monde à pouvoir afficher cette étiquette.

La certification a été accordée par l'ASI au terme d'un audit de toute la chaîne d'approvisionnement, de la mine de bauxite jusqu'aux cinq alumineries de Rio Tinto au Saguenay, de même que ses autres installations comme les centres de coulée et les infrastructures hydroélectriques et portuaires.

L'Aluminium Stewardship Initiative est un organisme de normalisation et de certification qui compte une soixantaine de membres. Des producteurs d'aluminium comme Rio Tinto en font partie, mais aussi des utilisateurs comme Nespresso et Audi.

«Nous nous attendons à ce que la production d'aluminium responsable devienne de plus en plus importante pour nos clients et les consommateurs qui achètent leurs produits», a fait savoir le chef de la direction de Rio Tinto Aluminium, Alf Barrios, en faisant l'annonce de la certification de l'ASI.