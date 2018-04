Aluminium: les Américains paient déjà plus cher

L'écart entre le prix du contrat à terme de l'aluminium à destination des États-Unis et ceux des marchés européens a bondi depuis le mois de janvier.

L'économiste Carine Bergevin-Chammah, de Desjardins, souligne que le marché anticipe la hausse du prix de l'aluminium depuis le mois de janvier.

Ces anticipations se reflètent dans la prime incluse dans les contrats à terme sur l'aluminium.

Le prix de l'aluminium se négocie sur le marché international et on y ajoute une prime qui tient compte du niveau de la demande dans le marché des acheteurs.

Cette prime, qui se maintenait à 100 $ US la tonne de plus aux États-Unis que sur les marchés européens et asiatiques, est actuellement de 240 $ US la tonne.

Les tarifs américains, imposés pour protéger les producteurs d'aluminium des États-Unis, commencent donc à toucher les utilisateurs aux États-Unis.